Com o fim da escala 6x1, a principal saída para boa parte do comércio será reduzir o horário de funcionamento alguns dias por semana, ou simplesmente fechar as portas nos dias de vendas menores. Essa saída, entretanto, deve funcionar apenas para o varejo de rua.

Nos shopping centers, o expediente vai de segunda a segunda, com o horário definido em contrato. O lojista que descumpre, fica sujeito a multa. E até agora, as donas dos empreendimentos não toparam sentar na mesa para negociar uma flexibilização, segundo as associações que representam as varejistas.

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"Manter equipes completas, com uma jornada reduzida e a necessidade de garantir a cobertura durante todo o funcionamento do shopping, pode gerar um aumento significativo dos custos e exigir novas contratações. Para muitos pequenos e médios lojistas, esse impacto pode ser bastante difícil de absorver", afirmou Mauro Franco, presidente da Associação Brasileira dos Lojistas Satélites (Ablos).

Franco contou que a Ablos vem buscando diálogo com as administradoras e proprietárias dos centros de compras, representadas pela a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Segundo ele, a procura ocorrece desde antes mesmo da votação da mudança na escala de trabalho, mas sem sucesso.

"Não temos como simplesmente reduzir os horários de abertura das lojas. A Ablos vem solicitando diálogo com os shoppings, mas, até agora, não houve abertura para essa discussão. Além disso, pelos comunicados encaminhados pela Abrasce aos seus associados, não há sinalização de intenção de reduzir os horários de funcionamento", apontou Franco.

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A Abrasce foi procurada pela reportagem, mas recusou o pedido de entrevista ou envio de manifestação por escrito.

O presidente da Ablos defendeu que haja mais flexibilidade para o lojista definir o expediente. "Uma possibilidade seria permitir ajustes nos horários de abertura e fechamento das lojas, considerando o comportamento do consumidor e a realidade de cada operação", argumentou.

Como exemplo, apontou que o fluxo de pessoas no período da manhã é extremamente baixo nos shoppings, portanto, daria condições para redução do expediente aí. Outro opção, segundo ele, é rever a obrigatoriedade de funcionamento aos domingos e feriados. "Tornar a abertura nesses dias facultativa ajudaria muito na organização das escalas e na redução dos custos", comentou.

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O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alfredo Cotait Neto, considerou a situação dos lojistas de shoppings a mais complexa entre todos os setores. "O horário vem do contrato de locação e das normas do empreendimento, às quais o lojista adere, e quem fecha fora dele pode ser multado. Ou seja, o lojista não tem autonomia para decidir quando abre e quando fecha", observou. Para haver uma mudança no horário de funcionamento, seria necessário alterar o contrato, por aditivo entre lojista e empreendedor ou, no shopping em condomínio, por assembleia.

Na avaliação de Cotait Neto, o shopping tende a manter o horário, ficando o lojista obrigado a ajustar a escala ou a contratar, com equipe reduzida nos momentos de menor movimento, concentrando a força de vendas nos picos, e com a escala 12x36 onde o regime se aplica. "O fato é este: o horário é contratual, e a nova jornada chega às lojas em 16 de dezembro, no pico do Natal", ressaltou, sinalizando pouca margem para negociações.

Já o representante dos lojistas cobra diálogo. "Não podemos tratar essa adaptação de forma isolada. Precisamos sentar à mesa, compartilhar as dificuldades e construir alternativas que considerem a realidade de todos. Lojistas e shopping centers dependem uns dos outros, e qualquer mudança que impacte a operação das lojas também terá reflexos na dinâmica e na sustentabilidade dos empreendimentos", emendou o presidente da Ablos.