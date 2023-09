Livro Bege aponta crescimento modesto na maior parte dos distritos dos EUA em julho e agosto

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Laís Adriana e Maria Lígia Barros (via Agência Estado)

A atividade econômica dos Estados Unidos teve crescimento modesto na maior parte dos distritos em julho e agosto, aponta o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), espécie de sumário sobre condições econômicas, divulgado nesta quarta-feira, 6.

Segundo o levantamento, os gastos de consumo com turismo foram mais fortes que o esperado no período, aumento considerado pela maior parte dos contatos como "última fase de procura reprimida por viagens de lazer da era da pandemia". Já os gastos do varejo continuaram diminuindo, principalmente em itens não essenciais.

Contatos industriais em diversos distritos também notaram melhora na cadeia de oferta, que proporcionou alívio na entrega de pedidos existentes. Contudo, na maior parte dos distritos novas encomendas à indústria ficaram estáveis ou caíram, sinalizando uma deterioração na demanda por bens.

O Livro Bege nota que este cenário acompanha esgotamento nas poupanças e dependência de empréstimos para apoiar o consumo em alguns distritos. Além disso, contatos em múltiplos distritos reportaram que os custos elevados de financiamento dificultam cada vez mais a construção de novas casas, mantendo pressionado o estoque de casas à venda.

Sobre disponibilização de crédito, banqueiros de diferentes distritos informaram experiências mistas com o crescimento na demanda por empréstimos. "A maioria indicou que os empréstimos para consumo aumentaram, e alguns distritos relataram inadimplências mais elevadas nas linhas de crédito ao consumidor", informou o Livro Bege.