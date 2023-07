Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Giordanna Neves e Iander Porcella (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pautou na noite desta quarta-feira, 5, a discussão em primeiro turno da reforma tributária no plenário da Casa. A intenção de Lira é votar o mérito (conteúdo) da matéria em primeiro turno amanhã, 6. Lira também pautou um requerimento do partido Novo para retirar a pauta tributária da ordem do dia.