Lira e Pacheco têm boa vontade com agenda econômica, afirma Haddad

Apesar das dificuldades em aprovar a MP dos Ministérios e as duras críticas dos parlamentares à articulação do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira confiar que a agenda econômica terá outro tratamento por parte do Congresso. Segundo ele, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se comprometeram a tratar as reformas de Estado de maneira diferente das questões de governo.

"Os dois presidentes das duas Casas deixaram claro que temas relativos ao Estado brasileiro serão tratados de outra maneira. Vamos separar as questões. A reforma tributária não vai afetar esse governo, vai afetar a próxima geração de brasileiros. Não podemos misturar uma questão conjuntural de uma questão estrutural de longo prazo", respondeu Haddad. "Sinto tanto da parte de Lira quanto de Pacheco muito boa vontade em manter um diálogo construtivo para fazer a agenda econômica avançar", completou.