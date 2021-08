Lira: busca é por texto equilibrado para IR que vai na quarta-feira a plenário

Da Redação

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que levará ao plenário da Casa nesta quarta-feira, 11, a reforma do imposto de renda, relatada pelo deputado Celso Sabino (PSDB-PA). Segundo Lira, a busca é por um texto equilibrado para colocar em votação.

continua após publicidade .

"Estamos atrás do melhor texto possível. O melhor texto possível é o que atende minimamente a todos. Todos sabemos que a reforma do IR, pessoa física, jurídica e dividendo tem que ser feita para o bem do País e não individualmente para setor A ou B. Estamos na busca deste texto equilibrado. Toda hora o relator está acessível. Na reunião de hoje dos líderes da base, ficou estabelecido que, se houver alguma dúvida, irá a destaque amanhã, mas o texto irá a plenário amanhã na Câmara dos Deputados", disse Lira.

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, para aplacar as resistências dos Estados e municípios, o relator acenou com a possibilidade de reduzir no seu parecer a alíquota da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), um imposto cobrado pelo governo federal.

continua após publicidade .

Em vez de reduzir todos os 12,5 pontos porcentuais do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Sabino pode optar em reduzir 2,5 pontos porcentuais da CSLL e 10 pontos porcentuais do IRPJ. Os dois tributos têm base semelhante e incidem sobre o lucro das empresas.

Lira disse que pretende avançar com outros pontos da reforma tributária, após a votação do imposto de renda. "Já foram votadas as questões do passaporte tributário e Refis no Senado. Logo após isso, entraremos na CBS. Na Reforma Administrativa, o compromisso que tenho da comissão é trazer a plenário no fim de agosto", comentou.