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Liquidadas pelo BC, Trustee e a Banvox negam irregularidades e violações a normas de mercado

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Liquidadas extrajudicialmente nesta quinta-feira, 3, pelo Banco Central, a Trustee e a Banvox afirmam, por meio de nota, que não há nenhuma irregularidade na estrutura de suas operações ou violações a normas do mercado de capitais. Argumentaram também jamais terem sido notificadas pelo Banco Central para qualquer enquadramento nesse sentido.

"Trustee e Banvox vinham prestando todos os esclarecimentos demandados pela autoridade monetária nos últimos meses e sanando todas as dúvidas relacionadas às investigações envolvendo o Banco Master", disseram. "A decisão do Banco Central foi recebida com surpresa pelas empresas, que, inclusive, não tiveram nenhum de seus executivos incluídos na denúncia do Ministério Público na Operação Carbono Oculto, apresentada na mesma data do anúncio de liquidação pelo BC", acrescentaram.

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TRUSTEE/BANVOX/LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL/BC/OUTRO LADO
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