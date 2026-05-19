Lincoln International estreia em NY após precificar IPO no topo da faixa indicativa

A Lincoln International, uma empresa global de assessoria de investimento, anunciou nesta terça-feira, 19, a precificação de sua oferta pública inicial (IPO). A companhia fixou o preço de 21.049.988 ações de Class A no topo da faixa indicativa, ao preço de US$ 20,00 por ação.

O início da negociação dos ativos da empresa na Bolsa de Nova York está previsto para ocorrer na quarta-feira, com o código de negociação "LCLN".

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A Lincoln International concedeu ainda aos coordenadores uma opção de 30 dias para adquirir até 3.157.498 ações adicionais de ações ao preço do IPO, descontados os descontos e comissões de subscrição.

Goldman Sachs e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores líderes da operação, que conta ainda com a participação da BMO Capital Markets, Citizens Capital Markets e Evercore ISI. Keefe, Bruyette & Woods, a Stifel e WolfeNomura Alliance estão atuando na oferta.