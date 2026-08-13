Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Light tem prejuízo líquido de R$ 252 milhões no 2tri26, alta de 390,2% ante prejuízo do 2tri25

Escrito por Danielle Fonseca, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Light, distribuidora do Rio de Janeiro, registrou prejuízo líquido de R$ 252 milhões no segundo trimestre deste ano, 390,2% acima do prejuízo de R$ 51 milhões visto no mesmo trimestre do ano passado.

Considerando ajustes, como o efeito da marcação a mercado dos contratos da Light COM e itens não recorrentes, a companhia teve lucro de R$ 150 milhões no período, revertendo prejuízo de R$ 37 milhões do segundo trimestre de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A receita líquida, por sua vez, atingiu R$ 3,796 bilhões, alta de 9,8% na comparação anual. Enquanto a receita líquida ajustada (exclui receita e custo na margem de construção, VNR e itens não recorrentes) subiu 15,8% na mesma comparação, para R$ 3,521 bilhões.

O Ebitda ajustado somou R$ 599 milhões no período, avanço de 82,3% em relação há um ano. Segundo a companhia, a alta refletiu principalmente a expansão de 49,2% da margem bruta ajustada da Distribuidora e queda do PMSO (pessoal, Material, Serviços e Outros) consolidado.

A dívida líquida atingiu R$ 7,266 bilhões no trimestre, aumento de 12,5% ante o mesmo período do ano passado. Já a dívida líquida ajustada, que exclui o montante da dívida conversível (tanto em moeda local quanto em moeda estrangeira), subiu 16,5% no segundo trimestre ante o mesmo intervalo de 2025, para R$ 5,57 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O resultado financeiro encerrou junho com R$ 327 milhões negativos ante R$ 21 milhões também negativos um ano antes. A alavancagem (dívida líquida/Ebitda 12 meses) ficou em 2,85 vezes no trimestre ante 2,56 vezes um ano antes.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço Light
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV