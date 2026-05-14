Light registra lucro líquido de R$ 2,821 bi no 1 trimestre, alta anual de 573%

A Light, distribuidora do Rio de Janeiro, informou nesta quinta-feira, 14, que no primeiro trimestre deste ano registrou lucro líquido de R$ 2,8 bilhões, 573% a mais do que no mesmo período do ano passado. A receita líquida subiu 8,1% na mesma comparação, para R$ 4,406 bilhões, informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O Ebitda ajustado somou R$ 423 milhões de janeiro a março, queda de 27% em relação há um ano. A Receita de bens e serviços ficou em R$ 3,529 bilhões no período, alta de apenas 1% contra o primeiro trimestre de 2025.

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A dívida líquida proforma - que desconsidera a parcela da dívida conversível em ações da Light SA -, subiu 43,2%, para R$ 6,701 bilhões.

Entre os destaques do primeiro trimestre do ano, a empresa menciona a renovação da concessão de distribuição por mais 30 anos, com contrato de concessão que reconhecerá as especificidades da Light, além das principais variáveis a serem consideradas na Revisão Tarifária Periódica de 2027.

A Light ressaltou ainda o aumento do lucro líquido, impulsionado pelo efeito pontual de reconhecimento de créditos tributários de períodos anteriores, contabilizados no resultado em função da renovação da concessão; e indicadores de eficiência operacional da distribuidora em trajetória de melhoria, com redução no TMA, que mede o tempo médio de atendimento ao consumidor, e nas interrupções acima de 24h.