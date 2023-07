Light: grupo de credores defende novo plano de recuperação que divida ônus com acionistas

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)

O Comitê de Gestoras de Fundos de Investimento em Debêntures da Light - que representa mais de três milhões de investidores pessoas físicas que, por meio de fundos de investimentos ou diretamente, emprestaram R$ 5 bilhões à empresa - divulgou, neste sábado, 15, uma nota relativa ao plano de recuperação judicial da companhia apresentado na sexta-feira, 14.

A expectativa do grupo é de que a Light divulgue um novo plano de recuperação, que divida entre debenturistas e acionistas o ônus do reequilíbrio da companhia.

"Continuamos afirmando que a Light não precisa impor seus credores a um processo danoso dessa magnitude. A Light SESA tem instrumentos em seu contrato de concessão que permitem essa correção e deveriam ser exigidos pelo Regulador."

A nota menciona que os credores "emprestaram R$ 5 bilhões para a melhoria dos serviços de fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro", mas se sente insatisfeito com "a integralidade do sacrifício ao reequilíbrio financeiro da Light SESA aos credores e, dessa forma, transfere riqueza ao acionista, o que é ilegal, imoral e injusto".

"O Grupo de Debenturistas da Light SESA continua engajado de boa-fé e à disposição para negociar um plano que (i) não incorra em ilegalidade, (ii) assegure a viabilidade econômica da Light SESA, (iii) aprimore a governança corporativa da empresa, (iv) ao mesmo tempo que distribui de forma justa e equitativa os sacrifícios entres os diversos stakeholders."