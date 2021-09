Líderes democratas dizem que há acordo sobre financiamento de pacote nos EUA

Da Redação

Os líderes do Partido Democrata no Congresso dos Estados Unidos afirmaram nesta quinta-feira que a Câmara dos Representantes, o Senado e a Casa Branca chegaram a um acordo sobre como financiar o pacote de US$ 3,5 trilhões proposto pelo presidente americano, Joe Biden. A proposta prevê investimentos sociais e focados no combate à mudança climática.

continua após publicidade .

"Fizemos grandes progressos e estamos avançando", declarou a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, durante uma coletiva de imprensa. Sem dar detalhes, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse que o acordo é sobre uma "estrutura geral" para arcar com os gastos do pacote.

Ao ser questionada se o pacto entre governo e legislativo significava que o montante do pacote seria menor do que o proposto por Biden, Pelosi respondeu que não havia dito isso e que o objetivo é fechar a proposta em US$ 3,5 trilhões.

continua após publicidade .

A presidente da Câmara também disse que o Congresso aprovará uma legislação para evitar um "shutdown", a paralisação da máquina pública, e manterá o governo em funcionamento.

Na terça-feira, 21, os deputados democratas aprovaram um projeto de lei que prevê recursos para o financiamento do governo até dezembro, juntamente com uma suspensão do teto da dívida pública, que Pelosi chamou na coletiva de "tradição".

No entanto, em meio a disputas políticas entre democratas e republicanos, a tramitação da medida no Senado será mais complexa. Em 30 de setembro, se a legislação não tiver sido aprovada na Casa, o governo entra em "shutdown".