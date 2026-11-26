Os líderes da União Europeia (UE) tentarão superar nesta quinta-feira (26) as divergências sobre o orçamento de longo prazo do bloco e chegar a um acordo sobre um novo empréstimo à Ucrânia, destinado a atender às necessidades econômicas e militares do país no próximo ano.

Financiado majoritariamente pelos 27 Estados-membros, com base no tamanho de suas economias, o orçamento para o período de 2028 a 2034 poderá representar entre 1% e 1,2% da renda nacional bruta do bloco.

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"Chegou a hora de alcançar um acordo", escreveu o presidente do Conselho Europeu, António Costa, na carta-convite para a cúpula. No último fim de semana, Costa apresentou uma nova proposta que reduz em cerca de 10% o valor inicialmente previsto pela Comissão Europeia.

Costa, que presidirá a reunião de dois dias em Bruxelas, afirmou que os líderes têm "a responsabilidade de encontrar um acordo equilibrado que permita à União Europeia enfrentar os desafios que estão por vir".

As eleições previstas para o próximo ano na França, na Itália e na Polônia, além do pleito deste domingo na Espanha, complicam as negociações. Eventuais mudanças de governo poderão dificultar ainda mais um consenso caso não haja um acordo até o fim de dezembro.

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As divergências orçamentárias têm se intensificado diante do agravamento dos problemas relacionados à dívida pública na Europa e da necessidade de elevar os gastos com defesa em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, que se aproxima de cinco anos.

Cerca de um terço dos países do bloco são contribuintes líquidos, ou seja, desembolsam mais recursos do que recebem. Alemanha, Áustria, Holanda e Suécia estão entre os principais opositores ao aumento das contribuições e defendem a contenção de despesas.

Outro grupo de países, liderado por França e Itália e denominado "amigos da coesão", defende a preservação dos recursos destinados a agricultores e a projetos de infraestrutura nos países menos ricos do bloco. Essas políticas representam cerca de dois terços do orçamento.

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A maioria dos países, contudo, também deseja direcionar recursos para novas áreas, como o apoio à Ucrânia e a manutenção da competitividade europeia diante dos elevados preços da energia e das tensões comerciais com os Estados Unidos e a China.

Para ampliar a arrecadação, Costa propôs um imposto sobre serviços digitais em toda a UE, que incidiria sobre receitas de publicidade online e da exploração de dados de usuários, podendo gerar 5 bilhões de euros por ano.

A proposta orçamentária prevê 100 bilhões de euros para a Ucrânia ao longo de sete anos. Os líderes também precisam decidir sobre um novo empréstimo de 45 bilhões de euros ao país.

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No início deste mês, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, ameaçou bloquear um acordo orçamentário caso não haja um "compromisso coletivo" de apoio à Ucrânia por parte de todos os Estados-membros, "sem exceção". Bulgária, República Checa, Hungria e Eslováquia se opõem ao uso dos recursos para assistência militar a Kiev.

Há quase um ano, os líderes europeus aprovaram um empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia para cobrir a maior parte das necessidades do governo por dois anos. A intensificação dos ataques russos à infraestrutura energética e civil e as interrupções no comércio pelo Mar Negro, porém, pressionam as finanças ucranianas.

A Comissão Europeia pretende novamente captar recursos no mercado de capitais, destinando 20 bilhões de euros à economia ucraniana e outros 25 bilhões de euros às Forças Armadas do país.

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Diplomatas europeus consideram mais provável que um acordo seja fechado na próxima cúpula, em dezembro. Embora os países tenham mais um ano para concluir as negociações, o orçamento precisa ser aprovado pelos 27 Estados-membros e pelo Parlamento Europeu, além de exigir a adoção de legislação específica para que os recursos comecem a ser liberados em janeiro de 2028.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.