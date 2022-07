Liberação para 5G em Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre é aprovada

Amanda Pupo (via Agência Estado)

O grupo que acompanha a limpeza de faixas para a ativação do 5G no País confirmou nesta quarta-feira, 27, o aval para ligação do sinal nas capitais João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG). Conforme mostrou o Broadcast nesta segunda-feira, 25, a previsão é de que o 5G seja ativado a partir de sexta-feira, 29, nessas cidades.

"Foi deliberada e aprovada a liberação para ligar a faixa de 3,5 GHz em três capitais: Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. A partir de amanhã, serão emitidos os sinais, e a partir de sexta-feira poderão ligar os sinais", disse o conselheiro Moisés Moreira, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), presidente do grupo que supervisiona a limpeza de faixas.

As três capitais marcam a segunda etapa de liberação do 5G, após a estreia em Brasília. A ativação da tecnologia nas capitais estava originalmente prevista para ocorrer até 31 de julho, mas o grupo pediu prorrogação por mais 60 dias - conforme previsto no edital de leilão das faixas - por causa da lentidão da chegada dos filtros importados da China. Agora, todas as capitais devem ter o sinal ligado até o fim de setembro.