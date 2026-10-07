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LG Eletronics frustra mercado com prévia de resultados trimestrais e ação tomba em Seul

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A LG Electronics divulgou uma projeção preliminar de lucro operacional do terceiro trimestre bem abaixo das estimativas do mercado, citando incertezas persistentes nos negócios, o que fez as ações caírem com força. Ainda assim, a melhora anual dos resultados mantém a gigante sul-coreana de eletrônicos no caminho de recuperação em 2026.

A empresa afirmou nesta quarta-feira que instabilidade geopolítica e volatilidade macroeconômica pesaram sobre o desempenho. Analistas apontam que exportadores coreanos enfrentam dificuldades com a valorização do won e custos elevados de transporte em meio a conflitos no Oriente Médio e na Europa.

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Apesar do cenário, a LG disse que seus negócios de eletrodomésticos, componentes automotivos e TVs permaneceram lucrativos no trimestre. A companhia acrescentou que cortes de custos em toda a empresa ajudaram a compensar altas de logística, materiais e custos fixos.

Para os três meses encerrados em setembro, a LG estima que o lucro operacional tenha subido 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado, para 781,8 bilhões de won (cerca de US$ 584,4 milhões). A receita deve ter crescido 8,9%, para 23,827 trilhões de won. Na comparação com o trimestre anterior, o lucro operacional teria caído 50,5%, enquanto a receita ficou praticamente estável.

Os números vieram abaixo do esperado: analistas projetavam lucro trimestral de 1,028 trilhão de won, segundo consenso compilado pela FactSet. Após a divulgação, as ações caíram mais de 9%, reduzindo parte da forte alta acumulada no ano - apesar do recuo, o papel ainda mais do que dobrou em 2026, impulsionado pela aposta da empresa em IA e novos negócios.

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A LG vem ampliando presença em áreas de crescimento acelerado na era da IA, como sistemas de resfriamento para data centers e robótica. Nesta semana, a companhia anunciou um contrato plurianual nos EUA para fornecer sistemas de resfriamento a data centers de IA. Pelo acordo com a AIR Control Concepts, da Virgínia, a LG fornecerá chillers para instalações com mais de 5 gigawatts de capacidade.

A LG também está ampliando a colaboração com a Nvidia em "IA física". Em agosto, o grupo LG informou que as empresas desenvolvem juntas um robô humanoide, com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2027, baseado no modelo Isaac GR00T e na plataforma Jetson Thor da Nvidia. Subsidiárias como LG Electronics, LG Innotek e LG Energy Solution devem fornecer atuadores, sensores e baterias para o robô. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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