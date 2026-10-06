LG Electronics fecha contrato nos EUA para resfriamento de data centers de IA

As ações da LG Electronics avançaram depois que a companhia fechou um novo contrato plurianual para fornecer sistemas de resfriamento a data centers de inteligência artificial (IA) nos Estados Unidos.

A gigante sul-coreana de eletrônicos de consumo vem expandindo rapidamente o negócio de equipamentos de refrigeração industrial, conhecidos como "chillers", impulsionada pelo boom global de data centers, que aumenta a demanda por soluções eficientes de gestão térmica para infraestrutura de IA.

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A LG informou nesta terça-feira (6) que sua subsidiária nos EUA firmou um acordo de longo prazo com a AIR Control Concepts, plataforma de data centers com sede na Virgínia, para fornecer "chillers" a data centers de IA com mais de 5 gigawatts de capacidade. A empresa não revelou o valor do contrato, mas afirmou que o acordo acelera a expansão da LG no mercado global de resfriamento para data centers de IA.

Em Seul, as ações da LG Electronics chegaram a subir 8,8% no início do pregão, caminhando para a maior alta diária em cerca de dois meses.

A LG disse que, apoiada por vitórias recentes na América do Norte, também está ampliando presença em projetos relevantes de data centers no Oriente Médio e na Indonésia.

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No início deste mês, a empresa anunciou que vai aumentar a produção de "chillers" tanto nos EUA quanto na Coreia do Sul. A LG planeja construir uma nova fábrica na Virgínia para atender à demanda crescente de data centers americanos, com início de produção previsto para o primeiro semestre de 2027. Paralelamente, pretende elevar a produção em unidades já existentes em Changwon e Pyeongtaek, na Coreia.

Segundo a LG, as novas encomendas anuais de soluções de resfriamento para data centers podem chegar a vários bilhões de dólares até o fim de 2026, após a companhia garantir US$ 426 milhões no primeiro semestre. A empresa também afirmou esperar atingir antes do prazo a meta de 2027 de US$ 680 milhões em receita no negócio de "chillers". Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.