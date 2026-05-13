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Léo Prates sobre 6x1: houve grande avanço com o governo com especificidades

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 17:10:00 Editado em 13.05.2026, 17:17:28
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O deputado federal Léo Prates (Republicanos-BA), relator do fim da escala 6x1 na comissão especial da Câmara, afirmou que pretende apresentar uma primeira versão do relatório em 20 de maio, daqui a sete dias. As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 13, em audiência pública do colegiado.

"Minha posição é de que a gente não estenda o prazo de emendas, porque eu preciso apresentar um pré-relatório até o dia 20", declarou o relator ao presidente da comissão, Alencar Santana (PT-SP).

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Segundo Prates, houve um "grande avanço" num acordo com o governo federal sobre a regulamentação das especificidades relacionadas à proposta.

"Eu acho que hoje nós demos um grande avanço com o governo, na questão das regulamentações das especificidades", disse ele. "PEC regulando as disposições gerais, PL regulando as especificidades, e convenções coletivas regulando o que não conseguimos regular."

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6X1/JORNADA/PEC/LÉO PRATES
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