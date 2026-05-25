Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Leo Prates, relator da PEC da escala 6x1, encerra leitura do parecer na comissão especial

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 21:48:00 Editado em 25.05.2026, 22:00:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), encerrou na noite desta segunda-feira, 25, a leitura de seu parecer, de 76 páginas, na comissão especial que analisa a matéria. O processo durou quase 3 horas e meia.

Em seu substitutivo, Prates estabelece a adoção de dois dias de folga semanais, sendo um deles, "preferencialmente", aos domingos; carga máxima semanal de 40 horas, em uma transição que durará 14 meses; e vedação de redução salarial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Agora, os deputados podem votar o texto imediatamente ou pedir vista do relatório, o que impediria a votação da PEC por duas sessões do plenário da Câmara. Caso isso ocorra, a proposta só poderá ser analisada pela comissão na tarde de quarta-feira, 27, ou na quinta-feira, 28, a depender de quando o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocará as sessões deliberativas no plenário.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
6X1/JORNADA/PEC/relator LEITURA parecer
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV