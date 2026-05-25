Leo Prates: Não conheço um debate que tenha sido tão participativo quanto fim de jornada 6x1
Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 19:05:00 Editado em 25.05.2026, 19:13:29
O relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), rebateu nesta segunda-feira, 25, as alegações de que a Câmara não analisou a matéria "adequadamente".
Durante a leitura de seu parecer na comissão especial que analisa a PEC, Prates mencionou que ainda durante a tramitação do tema na Comissão de Trabalho (CTrab) e na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) houve "inúmeras audiências públicas e debates".
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"Então é para refutar que a Casa não debateu adequadamente. Eu não conheço um debate que tenha sido tão participativo quanto este", declarou o relator.