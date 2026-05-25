Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Leo Prates: Não conheço um debate que tenha sido tão participativo quanto fim de jornada 6x1

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 19:05:00 Editado em 25.05.2026, 19:13:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), rebateu nesta segunda-feira, 25, as alegações de que a Câmara não analisou a matéria "adequadamente".

Durante a leitura de seu parecer na comissão especial que analisa a PEC, Prates mencionou que ainda durante a tramitação do tema na Comissão de Trabalho (CTrab) e na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) houve "inúmeras audiências públicas e debates".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Então é para refutar que a Casa não debateu adequadamente. Eu não conheço um debate que tenha sido tão participativo quanto este", declarou o relator.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
6X1/JORNADA/PEC LEO PRATES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV