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Leo Prates: Indicador jornada de trabalho não é essencial para o fator produtividade

Escrito por Naomi Matsui, Gabriel Máximo e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 19:20:00 Editado em 25.05.2026, 19:29:50
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O deputado Leo Prates (Republicanos-BA), relator do fim da jornada 6X1, afirmou nesta segunda-feira, 25, não considerar que a redução de jornada afetará a produtividade brasileira. Segundo ele, não há uma relação comprovada entre as duas coisas.

"O Brasil tem a quarta maior jornada do mundo, com 44 horas semanais, e uma das piores produtividades. Matematicamente, mostra que o indicador produtividade-jornada de trabalho não é essencial para o fator produtividade. Senão, teríamos uma das melhores produtividades com uma das maiores jornadas", declarou, durante a leitura de seu relatório na comissão especial que analisa o tema.

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Prates argumentou em seu parecer que, durante o século 19, as jornadas eram exaustivas, o que causava uma falta de "distinção clara entre os períodos de descanso e labor". "Esse regime de exploração, que atingia indiscriminadamente homens, mulheres e crianças, em ambientes frequentemente insalubres, baseava-se na premissa econômica de que a maximização das horas era o único caminho para a rentabilidade e a competitividade das fábricas", escreveu.

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6X1/JORNADA/PEC/relator perecer
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