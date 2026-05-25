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Leo Prates: Estado tem que estar mais presente quando relação é mais assimétrica

Escrito por Naomi Matsui, Gabriel Máximo e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 19:23:00 Editado em 25.05.2026, 19:30:02
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O deputado Leo Prates (Republicanos-BA), relator do fim da jornada 6X1, cobrou nesta segunda-feira, 25, uma participação maior do Estado em situações em que há uma assimetria nas relações de trabalho. Ele citou como exemplo, as mulheres.

"O Estado tem que estar mais presente quando a relação é relação é mais assimétrica e menos presente quando relação torna-se menos assimétrica. Quem está na escala 6x1 hoje, boa parte recebe salário mínimo e relação nunca me parece ser simétrica, além de sua maioria ser mulheres", declarou, durante a leitura de seu relatório na comissão especial que analisa o tema.

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Prates afirmou, por exemplo, ser necessário o governo contratar mais auditores do trabalho.

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