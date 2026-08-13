Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Lenovo supera projeções com impulso de IA e receita recorde

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Lenovo, grupo chinês e maior fabricante de computadores pessoais do mundo, iniciou o ano fiscal com desempenho acima do esperado, apoiada pela forte demanda por infraestrutura de inteligência artificial e pela resiliência do negócio de PCs. Nos três meses encerrados em junho, a receita avançou 43% em relação a igual período do ano passado, para US$ 26,94 bilhões, superando com folga a projeção do mercado, de US$ 22,33 bilhões, e atingindo nível recorde.

O lucro líquido ajustado saltou 176%, para US$ 1,075 bilhão, também acima do consenso. Já o resultado líquido sem ajustes foi afetado por uma perda contábil não recorrente de valor justo, ligada à reavaliação de warrants (títulos que dão direito de compra de ações), e a companhia registrou prejuízo de US$ 609 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O balanço reforça a trajetória da empresa rumo à meta de US$ 100 bilhões em receita anual. A Lenovo encerrou o ano fiscal em março com US$ 83,1 bilhões e vinha do maior crescimento trimestral de receita em cinco anos, quadro que agora ganha tração adicional com o ciclo de investimentos em IA.

O presidente do conselho e CEO, Yuanqing Yang, disse que a Lenovo está no caminho para atingir a meta de US$ 100 bilhões ainda neste ano, antes do prazo originalmente indicado, apesar da pressão trazida pela escassez global de memória. Segundo ele, o destaque foi a divisão de soluções de infraestrutura - que reúne tecnologias para data centers e computação em nuvem -, cuja receita quase dobrou com o aumento da demanda por servidores de IA. "Esse negócio está voando tão rápido quanto um Boeing 777", afirmou.

Com a expansão além de PCs, a Lenovo vem sendo vista cada vez mais como uma aposta dupla: tanto em infraestrutura de IA quanto em dispositivos com IA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação da Lenovo disparou mais de 20% no pregão da Bolsa de Hong Kong nesta quinta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ano fiscal balanço LENOVO março
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV