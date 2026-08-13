Lenovo supera projeções com impulso de IA e receita recorde

A Lenovo, grupo chinês e maior fabricante de computadores pessoais do mundo, iniciou o ano fiscal com desempenho acima do esperado, apoiada pela forte demanda por infraestrutura de inteligência artificial e pela resiliência do negócio de PCs. Nos três meses encerrados em junho, a receita avançou 43% em relação a igual período do ano passado, para US$ 26,94 bilhões, superando com folga a projeção do mercado, de US$ 22,33 bilhões, e atingindo nível recorde.

O lucro líquido ajustado saltou 176%, para US$ 1,075 bilhão, também acima do consenso. Já o resultado líquido sem ajustes foi afetado por uma perda contábil não recorrente de valor justo, ligada à reavaliação de warrants (títulos que dão direito de compra de ações), e a companhia registrou prejuízo de US$ 609 milhões.

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O balanço reforça a trajetória da empresa rumo à meta de US$ 100 bilhões em receita anual. A Lenovo encerrou o ano fiscal em março com US$ 83,1 bilhões e vinha do maior crescimento trimestral de receita em cinco anos, quadro que agora ganha tração adicional com o ciclo de investimentos em IA.

O presidente do conselho e CEO, Yuanqing Yang, disse que a Lenovo está no caminho para atingir a meta de US$ 100 bilhões ainda neste ano, antes do prazo originalmente indicado, apesar da pressão trazida pela escassez global de memória. Segundo ele, o destaque foi a divisão de soluções de infraestrutura - que reúne tecnologias para data centers e computação em nuvem -, cuja receita quase dobrou com o aumento da demanda por servidores de IA. "Esse negócio está voando tão rápido quanto um Boeing 777", afirmou.

Com a expansão além de PCs, a Lenovo vem sendo vista cada vez mais como uma aposta dupla: tanto em infraestrutura de IA quanto em dispositivos com IA.

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A ação da Lenovo disparou mais de 20% no pregão da Bolsa de Hong Kong nesta quinta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.