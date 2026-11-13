Leilões de energia existente realizados atendem demanda de 31 distribuidoras, diz CCEE

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) informou que os Leilões de Energia Existente (LEE), realizados nesta sexta-feira, 13, asseguraram a contratação de 2.859,7 megawatt-hora (MWh) médios para atender à demanda de 31 distribuidoras. O montante financeiro comercializado atingiu R$ 14,25 bilhões, com economia de R$ 166,4 milhões para os consumidores de energia.

Os leilões integram o modelo de contratação regulada do setor elétrico brasileiro, pelo qual as distribuidoras devem garantir o atendimento à totalidade de seus mercados. Com a contratação de energia existente, as empresas poderão planejar suas necessidades de suprimento para os próximos anos, considerando a demanda projetada.

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O primeiro certame tem início de suprimento em 1.º de janeiro de 2027 e término em 31 de dezembro de 2028. Foram negociados 2.485 MW médios, com 55 propostas vencedoras, movimentando R$ 12,48 bilhões. O deságio médio registrado foi de 1,26%, o que gerou uma economia de R$ 158,9 milhões para o consumidor.

O segundo prevê fornecimento entre 1.º de janeiro de 2028 e 31 de dezembro de 2029. Foram negociados 372,5 MW médios, com 6 ofertas atendidas, movimentando R$ 1,75 bilhão. O deságio médio registrado foi de 0,41%, com economia de R$ 7,25 milhões para o consumidor.

Já o terceiro tem suprimento em 1.º de janeiro de 2029 e término em 31 de dezembro de 2030, com 2,2 MW médios negociados. Houve 1 proposta vencedora, movimentando R$ 9,21 milhões. O deságio registrado foi de 2,45%, o que gerou uma economia de R$ 231 mil para o consumidor.

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Foram atendidas as seguintes distribuidoras: Amazonas Energia, Ampla, Bandeirante, CEAL, CEB Distribuição, CEEE Distribuição, Celes DIST, Equatorial Goiás, Equatorial Pará, Neoenergia Pernambuco, Equatorial Maranhão, Equatorial Piauí, Certel, Neoenergia Coelba, Enel Ceará, Copel, Neoenergia Cosern, CPFL Jaguari, CPFL Paulista, CPFL Piratininga, Neoenergia Elektro, Enel SP, Energisa TO, EDP ES, Light, RGE Sul e Sulgipe, entre outros.