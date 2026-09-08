Leilão do corredor ferroviário Minas-Rio é marcado para 17 de dezembro

O leilão da concessão da malha ferroviária com cerca de 733 km de extensão que liga municípios de Minas Gerais (MG) ao litoral do Rio de Janeiro (RJ) - Corredor Minas-Rio - foi marcado para 17 de dezembro. Será o primeiro leilão do modal realizado em cinco anos.

O edital da licitação divide o trecho, hoje operado pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), em dois lotes: o primeiro entre Iguatema (MG) e Barra Mansa (RJ), com ramal entre Varginha (MG) e Lavras (MG); o segundo entre Barra Mansa e Angra dos Reis (RJ).

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O leilão deve se tornar referência para os futuros chamamentos públicos de autorização ferroviária em trilhos ociosos ou parcialmente abandonados. O vencedor deverá apresentar, em até dois anos após a assunção da malha, um plano de recapacitação, recuperação e modernização da ferrovia.

A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou ajustes procedimentais no edital, como mudanças nas regras da etapa de viva-voz do leilão. Após debate entre os diretores, ficou definido que, havendo até três participantes, todos poderão seguir para a fase de lances verbais, independentemente da diferença entre as propostas apresentadas. Acima desse número, será aplicado um critério de corte baseado no porcentual de diferença em relação à melhor oferta.