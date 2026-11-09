Leilão de itens do Banco Master reúne de raquete mata-mosquitos a cadeiras de R$ 100 mil

Uma caixa-bar de R$ 42 mil, uma poltrona por R$ 47 mil, dois quadros por R$ 30 mil, uma raquete elétrica que mata mosquitos em um combo de itens de R$ 6 mil e conjuntos de 20 cadeiras de escritório por R$ 100 mil. Esses são alguns dos itens do leilão dos móveis e objetos de escritório que pertenciam ao Banco Master e ao Will Bank, instituições ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro.

O pregão começou nesta segunda-feira, 9, às 9h30, pela plataforma Kwara, com 445 lotes de móveis, decoração, eletrônicos e equipamentos utilizados nos escritórios dos bancos. Na primeira hora de disputa, alguns itens já acumulavam milhares de ofertas.

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A poltrona Tetê, por exemplo, começou de R$ 25 mil e chegou a registrar mais de 2 mil lances em menos de uma hora de leilão. A oferta foi encerrada com quase o dobro do lance inicial, saindo por quase R$ 48 mil, em consulta realizada pela reportagem.

O leilão ofertou ainda um lote com aproximadamente 25 cadeiras Verus Interwave, da Herman Miller. O valor alcançou R$ 50.010, após 627 lances. Já um conjunto de aproximadamente dez cadeiras do mesmo modelo estava cotado em R$ 28.540, com 611 ofertas.

Também havia itens com valores bem mais modestos. Cerca de 40 minutos após o início do pregão, um lote com nove suportes e acessórios era ofertado por R$ 70, ainda sem lances. Uma sanduicheira Cadence, por R$ 157, recebeu sete ofertas, e monitores Dell tinham valores de R$ 171 e R$ 211. Também estavam disponíveis um forno elétrico por R$ 205 e um puff por R$ 227.

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Um combo com fritadeira Airfryer, micro-ondas e sanduícheira estava saindo por R$ 765. Já o trio com cafeteira, garrafa térmica e liquidificador estava com lance de R$ 322.

Outro combo, desta vez com itens de decoração, incluindo uma raquete elétrica que mata insetos, estava saindo por R$ 6,2 mil e tinha apenas um lance após uma hora de leilão.

O catálogo reúne modelos de cadeiras de marcas conhecidas no mercado de mobiliário corporativo, como Herman Miller e Haworth, além de peças de design de fabricantes como Artefacto e Fernando Jaeger.

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Há ainda estações de trabalho de elevação automática, mesas, sofás e poltronas.

Entre os itens disponíveis estão televisores, notebooks, frigobares, geladeiras, adegas, congeladores, cafeteiras, fornos industriais, pratos, copos, faqueiros, lixeiras e extintores.

Também há vasos com plantas artificiais e equipamentos para cozinhas corporativas. Uma televisão LG de 98 polegadas e modelos da Samsung também integram o catálogo.

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O leião inclui desde pequenos utensílios até conjuntos de mobiliário corporativo de alto padrão. A venda é realizada em lotes, que podem reunir várias unidades de um mesmo produto. Um dos exemplos é o conjunto de aproximadamente 20 cadeiras Cosm Média, da Herman Miller, cujo lance inicial era de R$ 98 mil.

O leilão é parte do processo de liquidação extrajudicial do Banco Master e do Will Bank. Os recursos obtidos com a venda dos bens serão destinados ao pagamento de credores das instituições.

Além do pregão iniciado nesta segunda-feira, há um segundo leilão previsto, com outros 250 lotes de cozinha, que segue até 30 de novembro.

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Os dois eventos reúnem mais de 700 lotes, com expectativa de arrecadação mínima de R$ 1,7 milhão, de acordo com informações da Kwara.