Lei sobre chips nos EUA distorce cadeias e perturba comércio, diz China

Ilana Cardial (via Agência Estado)

A aplicação dos investimentos garantidos pela lei de incentivo de US$ 52 bilhões para chips e semicondutores nos Estados Unidos "distorceria as cadeias globais de fornecimento de semicondutores e perturbaria o comércio internacional", disse porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China nesta quarta-feira, 10. "A China é firmemente contra isso", afirmou, de acordo com transcrição de coletiva à imprensa.

De acordo com o porta-voz, as chamadas "medidas de proteção" americanas têm um forte tom geopolítico e constituem mais um exemplo da prática de "coerção econômica" dos EUA.

Ele frisou que os EUA precisam investir em suas próprias empresas com abordagem em linha com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), "consistente com o princípio de abertura, transparência e não discriminação, e boa para manter a segurança e a estabilidade das cadeias industriais e de fornecimento globais".