Latam tem prejuízo líquido de US$ 380,073 milhões no 1º trimestre

A Latam, em recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos, teve prejuízo líquido de US$ 380,073 milhões no primeiro trimestre, 11,8% menor que o prejuízo de US$ 430,867 milhões registrado um ano antes.

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no primeiro trimestre foi de US$ 154,090 milhões, revertendo o indicador negativo de US$ 62,524 milhões no mesmo período do ano passado.

A margem Ebitda ficou em 7,9%, ante margem negativa de 6,8%.

A receita operacional da aérea entre janeiro e março foi de US$ 1,959 bilhão, alta de 114,5% sobre o apurado sobre o mesmo período do ano anterior.

A dívida líquida totalizou US$ 9,808 bilhões, aumento de 4,9% ante o quarto trimestre de 2021.