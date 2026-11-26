A Latam realizou na manhã desta quinta-feira, 26, o primeiro voo oficial com um avião da Embraer, com saída de Guarulhos (SP) e destino a Brasília. Essa é a estreia dos jatos E195-E2 na frota nacional da companhia.

O Grupo Latam anunciou a aquisição firme de 24 aeronaves E195-E2 da Embraer, em investimento estimado em US$ 2,1 bilhões a preços de tabela, em setembro de 2025. Desses, cinco aviões foram recebidos até então.

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Na cerimônia de recebimento do voo, na Base Aérea de Brasília, estiveram presentes o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, e o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Do Poder Executivo, também compareceu o Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, Daniel Longo.

Compareceram também o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Tiago Faierstein, e o diretor Rui Chagas, bem como o presidente da Associação dos Aeroportos do Brasil (ABR), Fábio Rogério, e da Associação Brasileira as Empresas Aéreas (Abear), Juliano Noman.

A operação comercial com o novo modelo está prevista para começar em 30 de novembro. Na primeira fase, a Latam pretende incorporar até 14 aeronaves entre novembro deste ano e março de 2027. Os aviões serão utilizados em 42 rotas, incluindo oito novas ligações.

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Entre os novos destinos estão Cabo Frio (RJ), Ji-Paraná (RO), Macaé (RJ) e Rondonópolis (MT), que passarão a contar com bases da companhia. A Latam também prevê ampliar frequências em mercados já atendidos. Para 2027, a empresa estuda até 18 destinos adicionais para uma segunda fase de expansão.

Os E195-E2 terão capacidade para 136 passageiros, distribuídos em configuração de cabine 2-2, sem assento do meio. As aeronaves contarão com as classes Economy e Premium Economy.

Segundo a companhia, o modelo permitirá atender mercados de demanda intermediária, ampliando a capilaridade da malha doméstica.