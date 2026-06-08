Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Latam oferece bônus de R$ 160 mil em disputa por pilotos para jatos da Embraer

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 17:19:00 Editado em 08.06.2026, 17:30:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Latam Airlines Brasil vai conceder um bônus de contratação de R$ 160 mil para pilotos selecionados em um novo processo seletivo para comandantes do Embraer E195-E2. A iniciativa ocorre em um momento de disputa por mão de obra no setor aéreo e faz parte da preparação da companhia para a entrada em operação dos primeiros aviões do modelo, prevista para o último trimestre de 2026.

A incorporação do E195-E2 faz parte de um acordo anunciado entre a Embraer e o grupo Latam, em setembro de 2025, para a aquisição de até 74 aeronaves do modelo. O pedido inclui 24 jatos com entrega firme, avaliados em US$ 2,1 bilhões a preço de tabela, além de opções de compra para outras 50 aeronaves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para atrair pilotos, a companhia também flexibilizou temporariamente uma das exigências da seleção ao permitir a participação de pilotos que ainda não possuem certificação ICAO 4 válida, nível mínimo de proficiência em inglês normalmente requerido para operações aéreas. Os profissionais contratados nessa condição deverão obter a habilitação dentro de prazo a ser definido pela empresa.

Segundo a Latam, a medida está alinhada ao plano de incorporação da nova frota e à necessidade de formar tripulações para o início das operações do E195-E2, que será utilizado em voos domésticos.

A Latam Brasil conta atualmente com mais de 23 mil funcionários, incluindo cerca de 2,6 mil pilotos e 5,6 mil comissários. A companhia opera em 62 aeroportos no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bônus disputa Embraer Latam Pilotos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV