Latam oferece bônus de R$ 160 mil em disputa por pilotos para jatos da Embraer

A Latam Airlines Brasil vai conceder um bônus de contratação de R$ 160 mil para pilotos selecionados em um novo processo seletivo para comandantes do Embraer E195-E2. A iniciativa ocorre em um momento de disputa por mão de obra no setor aéreo e faz parte da preparação da companhia para a entrada em operação dos primeiros aviões do modelo, prevista para o último trimestre de 2026.

A incorporação do E195-E2 faz parte de um acordo anunciado entre a Embraer e o grupo Latam, em setembro de 2025, para a aquisição de até 74 aeronaves do modelo. O pedido inclui 24 jatos com entrega firme, avaliados em US$ 2,1 bilhões a preço de tabela, além de opções de compra para outras 50 aeronaves.

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Para atrair pilotos, a companhia também flexibilizou temporariamente uma das exigências da seleção ao permitir a participação de pilotos que ainda não possuem certificação ICAO 4 válida, nível mínimo de proficiência em inglês normalmente requerido para operações aéreas. Os profissionais contratados nessa condição deverão obter a habilitação dentro de prazo a ser definido pela empresa.

Segundo a Latam, a medida está alinhada ao plano de incorporação da nova frota e à necessidade de formar tripulações para o início das operações do E195-E2, que será utilizado em voos domésticos.

A Latam Brasil conta atualmente com mais de 23 mil funcionários, incluindo cerca de 2,6 mil pilotos e 5,6 mil comissários. A companhia opera em 62 aeroportos no Brasil.