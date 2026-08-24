Latam obtém financiamento de US$ 505 mi para incorporação de 11 aeronaves

A Latam Airlines conseguiu um financiamento de US$ 505 milhões para a incorporação de 11 aeronaves à sua frota, com entregas previstas para o segundo semestre de 2026. Do total da operação, US$ 400 milhões são recursos com critérios de sustentabilidade, informou a empresa aérea em comunicado antecipado ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A transação contempla um Airbus A320neo, quatro Airbus A321neo e seis Embraer E195-E2, e considera uma estrutura de empréstimo de longo prazo liderada pelo BNP Paribas.

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"O acordo representa a primeira operação desse tipo para a frota Embraer da Latam", afirma o diretor de Finanças Corporativas da Latam Airlines, Andrés del Valle, no comunicado. Com isso, o grupo consegue acessar um "financiamento competitivo de longo prazo em um contexto de volatilidade de mercado e altos custos de combustível".

É a segunda operação desse tipo para a companhia. Em dezembro de 2024, a Latam fechou seu primeiro 'Sustainability-Linked Loan', uma linha de crédito rotativo garantida por motores no valor de US$ 300 milhões.

No empréstimo atual, pelos critérios de sustentabilidade, há incentivos na taxa de juros associados ao desempenho da Latam em relação às emissões. "À medida que o grupo avance na redução da quantidade de CO? emitida por cada unidade transportada, sua intensidade de emissões, poderá acessar melhores condições financeiras", diz o comunicado.

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A Latam tem metas de sustentabilidade como a de reduzir sua intensidade de emissões em 6% até 2030, em comparação com 2019. O objetivo é alcançar emissões líquidas zero até 2050.