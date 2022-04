Lançamentos e vendas de imóveis crescem no primeiro mês de 2022, diz Abrainc

Da Redação

O mercado imobiliário teve avanço nos lançamentos e nas vendas no primeiro mês do ano, de acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Os lançamentos cresceram 123% entre janeiro de 2022 e o mesmo mês de 2021, atingindo 11.695 unidades. O salto porcentual é explicado pela base de comparação mais fraca, já que uma nova onda de covid havia provocado uma retração no mercado no começo do ano passado.

continua após publicidade .

No acumulado dos últimos 12 meses (de fevereiro de 2021 a janeiro de 2022), houve alta de 30% nos lançamentos em relação ao mesmo período anterior, para 160.184 unidades.

As vendas líquidas aumentaram 6,7% em janeiro, para 9.725. Nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 3%, para 144.193.

continua após publicidade .

Os dados da pesquisa da Abrainc foram coletados junto às 18 das maiores incorporadoras do País, com atuação em várias regiões metropolitanas, especialmente na Região Sudeste.

O presidente da Abrainc, Luiz França, avaliou que as vendas mantiveram um bom comportamento em janeiro, mas os empreendedores continuam atentos ao cenário atual em função das variáveis macroeconômicas.