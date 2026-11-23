O mercado imobiliário nacional teve um crescimento pequeno no terceiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo pesquisa realizada pela consultoria Brain Inteligência Estratégica e divulgada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) nesta segunda-feira, 23.

O período foi marcado pela expansão dos lançamentos e das vendas do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) - segmento mais resiliente, contando com juros subsidiados nos financiamento. Por outro lado, houve retração no segmento de médio e alto padrão - onde os negócios têm esfriado devido aos juros elevados do crédito imobiliário.

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Ao todo, os lançamentos de imóveis no País cresceram 1% no terceiro trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025, totalizando 119,7 mil unidades. As vendas de imóveis novos no País aumentaram 2,7% nessa mesma base de comparação, para 108,4 mil unidades.

O levantamento foi realizado em 221 cidades brasileiras, considerando apenas prédios residenciais (casas e loteamentos, assim como salas comerciais ficam de fora da pesquisa).

No acumulado de janeiro a setembro de 2026, os lançamentos aumentaram 2,7% em relação ao mesmo período de 2025, totalizando 340,7 mil unidades. No mesmo período, as vendas de imóveis novos crescem 4,9%, indo a 335,3 mil unidades.

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Estoque

Com mais lançamentos do que vendas no decorrer dos meses, o estoque de imóveis novos chegou a 382 mil unidades no fim de setembro. Isso é 11,3% maior na comparação com o mesmo período do ano anterior e 3% acima do registrado no fim de junho. Os dados abrangem apartamentos na planta, em obras e prontos.

Considerando o ritmo atual de vendas, o estoque total seria vendido em 10,2 meses se não houvesse novos projetos. Isso representa um tempo maior de escoamento para o setor. Há um ano, isso estava em 8,9 meses.