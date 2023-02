Lançamentos de imóveis em 2022 caem 8,6%, diz CBIC; vendas recuam 3,2%

Circe Bonatelli (via Agência Estado)

Os lançamentos e as vendas de imóveis residências no País fecharam 2022 em baixa, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 27, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Os lançamentos de imóveis no País caíram 23,1% no quarto trimestre de 2022 perante o mesmo período de 2021, indo para 80.198 unidades.

No acumulado de 2022, os lançamentos recuaram 8,6% frente a 2021, para 295.447 unidades. Apesar da queda, o volume de lançamentos de 2022 foi o segundo maior da história, atrás apenas de 2021.

Em termos financeiros, os lançamentos de 2022 tiveram valor geral de vendas de R$ 147 bi, 1,3% acima de 2021.

Por sua vez, as vendas de imóveis no País baixaram 9,6% no quarto trimestre de 2022 perante o mesmo período de 2021, para 74.119 unidades.

No acumulado do ano, as vendas de imóveis no País diminuíram 3,2% em comparação com o ano anterior, para 314.305 unidades.

Apesar da queda, as vendas de 2022 também foram as segundas maiores da série histórica da CBIC, atrás apenas de 2021.

Em termos financeiros, o valor geral das vendas de 2022 atingiu R$ 144 bilhões, alta de 9,6% ante 2021.

No fim de 2022, o estoque de imóveis disponível para vendas (unidades na planta, em obras e recém-construídas) ficou em 283.291 unidades, baixa de 3,4% na comparação anual.