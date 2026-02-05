Lagarde sugere abertura para alterar juros, se necessário, e cita decisão unânime do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 5, que a decisão para manter as três principais taxas de juros da zona do euro no atual nível foi unânime. No entanto, a chefe do BC europeu sugeriu estar aberta para possíveis mudanças na política monetária.

"Nos mantemos prontos para agir sobre juros, se necessário. Estamos preparados para fazer o que for necessário. Nossa política é ágil. O monitoramento salarial nos guia rumo à moderação", ponderou ela.

Lagarde, por outro lado, defendeu que o BCE está em uma boa posição e acredita que está em uma situação "amplamente equilibrada" em termos de riscos, ainda que não esteja observando uma redução na gama de riscos presentes.

A chefe do BC europeu ressaltou que o crescimento econômico está acontecendo principalmente por serviços, principalmente TI e comunicações, e que o mercado de trabalho está sustentando os rendimentos. Ela destacou que o setor manufatureiro permanece resiliente, apesar das dificuldades comerciais, mas que é importante fortalecer a zona do euro no contexto geopolítico.

Segundo ela, as empresas estão investindo cada vez mais em tecnologia digital, mas é preciso fortalecer ainda mais o investimento empresarial. Na avaliação de Lagarde, os gastos dos governos devem contribuir para a demanda interna e o aumento planejado nos gastos fiscais pode impulsionar o crescimento mais do que o esperado.

Ainda no ambiente doméstico europeu, Lagarde destacou que o mercado interno está respondendo fortemente e que o consumo está melhorando, com o investimento sendo "o grande destaque". Em relação à inteligência artificial (IA), ela ressaltou que acompanha os impactos da tecnologia na produtividade e inflação, mas mencionou que ainda levará tempo.

Fora da Europa, Lagarde disse que conhece Kevin Warsh, indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para assumir a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no lugar de Jerome Powell a partir de maio, e que seu nome é "bem-vindo" para a posição.