A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou nesta sexta-feira (20) que a Europa precisa agir antes que riscos econômicos e geopolíticos se tornem crises, sob pena de comprometer sua soberania e competitividade. Em discurso no 36º Congresso Bancário Europeu, em Frankfurt, ela afirmou que o bloco tem capacidade de responder a choques, mas costuma adiar decisões diante de ameaças graduais.

"Conseguimos enxergar o problema cedo, mas só agimos quando ele se torna impossível de ignorar. E, a essa altura, quase por definição, é tarde demais", disse. Lagarde citou a pandemia e a guerra na Ucrânia como exemplos de mobilização, em contraste com a lentidão na integração dos mercados de capitais e na redução da dependência de tecnologias estrangeiras.

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A dirigente criticou a posição recém-acordada pelo Conselho da União Europeia sobre o reforço da supervisão dos mercados de capitais. Embora tenha classificado o avanço como positivo, avaliou que a proposta enfraquece a capacidade de decisão do supervisor europeu e abre muitas exceções. Segundo ela, ampliar a participação da Europa na capacidade mundial de computação para inteligência artificial (IA) de cerca de 5% a 15% até 2030 exigiria investimentos próximos de 1,3 trilhão de euros.

Lagarde defendeu o euro digital como forma de reduzir a dependência de sistemas de pagamentos estrangeiros, responsáveis por mais de 60% das transações com cartões. Caso a legislação seja aprovada até o fim de 2026, o BCE pretende estar pronto para uma primeira emissão em 2029.

A dirigente também destacou os esforços para ampliar a liquidação de ativos tokenizados em moeda de banco central e fortalecer o papel internacional do euro. Segundo Lagarde, mais de 30 bancos centrais já manifestaram interesse na linha de liquidez EUREP, tornada permanente e aberta a autoridades monetárias de todo o mundo em fevereiro.

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Na oitava e, destacou ela, última participação no congresso como presidente do BCE, Lagarde afirmou esperar deixar uma instituição que tenha contribuído para aumentar a integração e a soberania europeias.