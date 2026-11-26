A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, confirmou em sua conta no X que o economista Pablo Hernández de Cos, atual diretor-geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS) e ex-presidente do Banco da Espanha, recebeu o apoio do Conselho da União Europeia para ocupar a presidência da instituição.

Em uma publicação em sua conta no X, Lagarde publicou uma foto ao lado de Hernández de Cos e o parabenizou: "pude testemunhar pessoalmente a inteligência, a cordialidade e o bom humor de Pablo. Se ele for confirmado, sei que essas qualidades serão muito úteis para ele no exercício da presidência do BCE".

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A escolha de quem ocupará a presidência do BCE é feita pelo Conselho Europeu, a partir de recomendação do Conselho da UE e após consultas ao Conselho do BCE e ao Parlamento Europeu.

Mais cedo, o Financial Times havia adiantado a escolha do economista, afirmando que o governo da Holanda retirou a candidatura do único outro candidato ao cargo, o ex-presidente do BC holandês, Klass Knot.

No mês passado, Lagarde anunciou que deixará o cargo em 7 de fevereiro de 2027, nove meses antes do fim do mandato. Ela ainda não deu detalhes sobre quais serão seus próximos passos, mas afirmou que decidiu antecipar sua saída da instituição para ter liberdade de se manifestar sobre assuntos que vão além da política monetária, em um ano de eleições na Europa.

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Entre as opções estudadas, está o comando do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), sediado em Davos. Na semana passada, Lagarde alertou que a Europa precisa agir antes que riscos econômicos e geopolíticos se tornem crises, sob pena de comprometer sua soberania e competitividade.