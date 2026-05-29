Kraken anuncia lançamento de perpétuos regulamentados de bitcoin após aval da CFTC

A plataforma de negociação Kraken anunciou planos de lançar contratos futuros perpétuos regulamentados de criptomoedas nos próximos 30 dias nos EUA. A decisão ocorre após aval da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC, na sigla em inglês).

"Clientes elegíveis nos EUA poderão negociar contratos futuros perpétuos na Kraken Pro, obtendo acesso doméstico ao contrato que impulsiona a maior parte do volume global de derivativos de criptomoedas, integrado com operações à vista, com margem e futuros listados na CME em uma única interface", informou a companhia.

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Os contratos perpétuos são derivativos que proporcionam exposição contínua a um ativo subjacente sem data de vencimento, eliminando a necessidade de rolagem de posições. Isso permite que os clientes mantenham exposição ininterrupta ao mercado com maior flexibilidade e eficiência operacional do que os contratos futuros tradicionais.

Os títulos perpétuos movimentam um volume anual de negociação que deverá ultrapassar os US 60 bilhões em 2025, segundo a Kraken. Até agora, os investidores americanos tinham opções regulamentadas limitadas para acessar esses mercados, com a maior parte da atividade ocorrendo em paraísos fiscais.

O anúncio de hoje dá início a planos para trazer essa atividade para o território americano por meio de uma plataforma regulamentada pela CFTC.

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Os clientes elegíveis poderão negociar uma ampla gama de ativos digitais, incluindo BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, LINK, DOGE, LTC e AVAX, segundo a Kraken.