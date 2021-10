Kora Saúde compra 80% Grupo OTO, do Ceará, por R$ 248 milhões

Da Redação

A Kora Saúde informou nesta segunda-feira a compra de 80% do Grupo OTO, com hospitais nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Messejana, no Estado do Ceará, pelo valor de R$ 248 milhões. Serão pagos R$ 140 milhões à vista, na data de fechamento, R$ 79 milhões ao longo dos próximos 6 anos e R$ 29 milhões por meio de troca de ações das participações da Companhia nos Hospitais Gastroclinica e Hospital São Mateus (ambos localizados em Fortaleza) que serão incorporados ao Grupo OTO.

Será formada uma sociedade com acionistas fundadores do Grupo OTO na operação de todas as atividades da companhia no Ceará. A Kora passa a deter 80% das ações do grupo OTO e os acionistas fundadores do Grupo OTO os outros 20% de participação.

Segundo o fato relevante, o Hospital Otoclinica Matriz conta com 194 leitos, sendo 44 leitos de UTI, 11 salas de cirurgia, hemodinâmica e parque completo de diagnósticos. Além do hospital, o grupo conta com um centro avançado com pronto atendimento, consultórios e hospital dia na região sul da cidade, seis unidades de análises clínicas e quatro unidades de imagem.

Nos últimos 3 meses, a Kora Saúde concluiu 3 grandes aquisições em Fortaleza e criou - nas palavras da empresa - o maior grupo hospitalar do Ceará, totalizando 449 leitos. O fechamento da Operação está sujeito ao cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações da mesma natureza.