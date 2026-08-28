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Kocher ressalta resiliência da economia europeia, mas aponta ameaça à estabilidade de preços

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
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O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Martin Kocher afirmou nesta sexta-feira que a economia da zona do euro é mais resiliente do que muitas pessoas pensam e ela está "demonstrando um certo ímpeto agora".

Em entrevista à Bloomberg nesta sexta-feira, 28, à margem do Simpósio de Jackson Hole, Kocher alertou que existem ameaças à estabilidade de preços, mas que há "vigilância e nenhuma complacência" por parte do BCE.

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O dirigente ressaltou que é importante saber por quanto tempo os preços se manterão elevados e reiterou os esforços para trazer a inflação de volta à meta dos 2% ao ano.

Perguntado sobre a próxima decisão de política monetária do BCE, ele respondeu que está atento para efeitos diretos e indiretos, sobretudo de segunda ordem, para tomar uma decisão sobre os juros.

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