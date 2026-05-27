Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Keeta contrapõe governo e diz que respeita regras de transparência após Senacon abrir processo

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 18:40:00 Editado em 27.05.2026, 18:48:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A empresa de delivery de alimentos Keeta divulgou nota nesta quarta-feira, 27, contrapondo o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmando que respeita as regras de transparência impostas pela portaria da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), publicada em março.

"No processo de utilização da plataforma e no recibo disponibilizado ao consumidor em cada pedido, consta o valor total por ele pago e a indicação da parcela desse valor destinada à plataforma, à entrega, incluindo gorjetas, e ao estabelecimento comercial. Reforçamos nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade e o diálogo aberto com as autoridades, os parceiros e a sociedade", disse o aplicativo em nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nesta quarta, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, anunciou que o governo está abrindo um processo contra o iFood e a Keeta por supostamente descumprirem a ordem de informar os usuários dos apps sobre o valor pago aos motoristas e o que é retido pelas plataformas.

"Segundo o levantamento e os relatórios da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública), a Uber tem cumprido e a 99 tem cumprido a transparência prevista na portaria. No entanto, o iFood e a Keeta seguem descumprindo sumariamente a portaria", afirmou Boulos.

O ministro também disse que outras grandes empresas, como Uber e 99, estão cumprindo a portaria regularmente e informando quanto do valor pago pelos consumidores é repassado aos motoristas e quanto é retido pelas empresas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Viemos aqui hoje anunciar a instauração de um processo administrativo sancionador contra essas duas empresas, que pode levar à aplicação de multa que, no valor máximo, chega a R$ 14 milhões. Então, essas empresas têm que oferecer transparência", disse o ministro.

O Broadcast Político também procurou o iFood, mas não obteve retorno até o momento da publicação deste conteúdo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Governo Keeta processo administrativo resposta
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV