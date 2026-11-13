Kassab, sobre ajuste fiscal: 'Estou vendo com bastante otimismo o posicionamento do governo'

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, avaliou com otimismo nesta sexta-feira, 13, a postura do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação às contas públicas, ao comentar a aprovação do texto-base do ajuste fiscal pelo Senado. Segundo ele, as ações da equipe econômica trazem confiança e atendem às expectativas de empresários e investidores. "Eu estou vendo com bastante otimismo o posicionamento do governo Lula nesses primeiros dias após a sua reeleição", declarou em entrevista coletiva durante o 19º Encontro de Líderes, promovido pela Comunitas, na capital paulista.

Kassab disse que a preocupação com o equilíbrio fiscal é importante para quem investe no Brasil, pretende trazer recursos ao País ou está inseguro sobre a permanência no mercado brasileiro.

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O dirigente também defendeu conciliar a responsabilidade fiscal com os compromissos sociais de Lula, que, segundo ele, foram aprovados pelos eleitores. "Programas sociais acontecerão, mas o equilíbrio fiscal também é importante", afirmou.

Os elogios ocorrem em meio às articulações para a participação do PSD no quarto mandato de Lula. Kassab tem sinalizado abertura para que integrantes da legenda assumam ministérios, mas afirma que a relação com o Planalto será orientada pela convergência programática, especialmente na economia.

O Senado aprovou na quinta-feira, 12, por 45 votos a 31, o texto-base do ajuste fiscal (PLP 299/2026). A proposta amplia os instrumentos de contenção de despesas e restringe benefícios tributários. O Executivo estima uma melhora de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027.

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O texto permite bloqueios adicionais para buscar o centro da meta fiscal e limita a 2% o crescimento real dos gastos nos anos em que os mecanismos forem acionados. Quatro destaques ainda serão analisados, com votação prevista para terça-feira, 17. Depois, a proposta seguirá à Câmara.