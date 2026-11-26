O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta quinta-feira, 26, que o mercado financeiro precisa entender que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), venceu as eleições. Questionado sobre uma possível má vontade dos investidores com o petista, o dirigente classificou essa postura como "equívoco" e defendeu disposição para colaborar com o próximo governo.

"Eu diria que não é má vontade. Eu diria que é um equívoco", respondeu ele, durante o 10º Painel GCB, promovido pela GCB Investimentos, no hotel Rosewood, em São Paulo. "Acho que o mercado precisa entender que o presidente ganhou as eleições."

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Kassab lembrou que apoiou Ronaldo Caiado (PSD) por considerá-lo mais preparado, mas disse que a derrota não o leva a desejar o fracasso do vencedor. "Eu não estou entre aqueles que, quando perde, torce para que o vencedor vá mal", afirmou.

Segundo ele, o PSD apoiará propostas alinhadas às suas ideias e se oporá às que considerar inadequadas para o País.

O dirigente também cobrou gestos de Lula para restabelecer a confiança dos investidores. Citou a percepção de que o petista quer Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, na Fazenda, e associou essa expectativa à queda do dólar e à valorização da Bolsa. "Se consolidar um perfil como Trabuco para o Ministério da Fazenda, é mais do que um gesto, sinaliza, efetivamente, um rumo", declarou.

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Kassab ressaltou que o novo mandato ainda não começou e que a equipe ministerial está em formação. "Eu estou entre aqueles que não votou e que está acreditando que poderá ser um bom governo", afirmou.