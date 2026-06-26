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Kashkari, do Fed sinaliza aumento de juros para este ano com alta da inflação e expansão de IA

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 14:22:00 Editado em 26.06.2026, 14:29:53
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O presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou nesta sexta-feira, 26, que prevê um aumento de juros para este ano em meio à alta da inflação e expansão da inteligência artificial (IA), com expectativa para manutenção das taxas em 2027.

"Estou preocupado com a inflação, especialmente no setor de serviços", disse o dirigente no Aspen Ideas Festival 2026, acrescentando que ainda há incerteza no Oriente Médio, especialmente sobre o cumprimento do Irã do acordo de paz.

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Segundo Kashkari, o aumento da inflação não se deve apenas ao petróleo e ao Oriente Médio, mas que diversos choques têm dificultado a missão de inflação a 2% nos últimos anos, como a pandemia de Covid-19 e a guerra da Ucrânia.

Sobre o mercado de trabalho, o dirigente pontuou que o objetivo é reduzir os preços sem prejudicar o emprego. "O mercado de trabalho não está causando inflação no momento. A inflação está sendo impulsionada por questões de oferta, incluindo a expansão da IA", frisou.

Kashkari acredita que, no curto, prazo, a IA vai ser inflacionária e está elevando as taxas de juros do mercado. Ele ainda definiu que o mercado de trabalho não está aquecido, mas "não está em lugar ruim", enquanto a economia está mais resiliente do que esperava.

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Com a chegada de Kevin Warsh à presidência do BC americano e a retirada de orientações futuras dos comunicados, o dirigente comentou: "vamos ter que ver como funciona a ausência de forward guidance".

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