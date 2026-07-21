Kalshi busca permissão lançar futuros perpétuos de metais preciosos

A provedora de mercados de previsão Kalshi está pedindo aos reguladores americanos permissão para que usuários especulem sobre o preço de ouro, prata e platina com um novo tipo de contrato derivativo que nunca vence.

A empresa entrou com um pedido na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para começar a oferecer contratos de futuros perpétuos vinculados ao preço à vista de metais preciosos.

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O pedido vem após a Kalshi ter obtido aprovação da CFTC em maio para lançar o primeiro conjunto de "perpétuos" do país, atrelados ao preço de criptomoedas. Essa aprovação agora dá sustentação ao pedido da Kalshi para oferecer perpétuos sobre metais.

Diferentemente dos contratos padrão de futuros de commodities, os perpétuos não têm data de vencimento nem entrega física. Em vez disso, são liquidados totalmente em dinheiro e podem ser negociados fora do horário tradicional de mercado.

O esforço da Kalshi para lançar perpétuos nos Estados Unidos foi contestado no mês passado em um processo movido pela Chicago Mercantile Exchange (CME). O mercado de derivativos alega que os perpétuos não são, de fato, contratos futuros, mas funcionam como swaps sob a Commodity Exchange Act, o que significaria que deveriam estar sujeitos a regras mais rígidas e ser bloqueados para investidores de varejo.

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A Kalshi afirmou em um documento protocolado nesta terça-feira que, ao contrário do que sustenta a CME, os contratos não precisam ter uma data de vencimento fixa para serem legalmente classificados como futuros.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast