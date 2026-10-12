Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Kallas: 60 países se comprometeram com navegação internacional livre de Taxas e Pedágios

Escrito por Arícia Martins (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, anunciou nesta segunda-feira, 12, que 60 países se comprometeram com a abertura da navegação internacional, ao aderirem o compromisso global da UE "Sem Taxas, Sem Pedágios".

"Este é um sinal diplomático claro para todos aqueles que buscam sequestrar vias navegáveis em benefício próprio", apontou Kallas em post no X. "Quero agradecer a todos os países que aderiram e convidar outros a se juntarem a nós", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a líder, a navegação internacional "deve permanecer aberta a todos, não apenas àqueles que podem pagar". As afirmações foram feitas em meio ao conflito entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio, que tem causado interrupções no fluxo marítimo desde seu início, em 28 de fevereiro.

De acordo com o site oficial do serviço diplomático da União Europeia, o compromisso agora conta com o apoio de todos os Estados-Membros da UE, além de países de todo o mundo, incluindo Austrália, Bahrein, Benim, Cabo Verde, Camboja, Camarões, Canadá, Ilhas Cook, Fiji, Gabão, Honduras, Islândia, Japão, Jordânia, Kiribati, Lesoto, Libéria, Mauritânia, Montenegro, Nova Zelândia, Macedônia do Norte, Noruega, Omã, Palau, Filipinas, República da Coreia, São Tomé e Príncipe, Singapura, Sri Lanka, Suíça, Turcomenistão, Reino Unido e Iêmen.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abertura Kallas navegação internacional Países UE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV