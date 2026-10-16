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ECONOMIA

Justiça torna 12 ex-executivos da Americanas réus por fraude bilionária

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Justiça Federal do Rio de Janeiro acolheu a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réus 12 ex-executivos da Americanas por um esquema bilionário de fraude que acabou levando a varejista a pedir recuperação judicial. A denúncia havia sido apresentada em 2025 e foi aceita agora pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

O processo criminal é um desdobramento das investigações sobre as inconsistências contábeis reveladas pela empresa em janeiro de 2023.

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A apuração do caso deu origem à Operação Disclosure e às denúncias do MPF contra antigos executivos e funcionários da varejista.

Em 2025, o Ministério Público denunciou 13 ex-funcionários. Um deles, Márcio Cruz Meirelles, fechou posteriormente um acordo de colaboração premiada.

Com a decisão desta semana, 12 ex-executivos passam formalmente à condição de réus.

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O processo tramita em segredo de Justiça.

Americanas diz que foi vítima de fraude 'estruturada' e 'dolosa' cometida por ex-executivos

Em nota, a Americanas afirmou nesta sexta-feira que foi vítima de uma "fraude estruturada e de natureza dolosa" cometida por ex-executivos da companhia.

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"Ao longo de anos, ex-executivos manipularam controles internos, registros contábeis e informações relevantes ao mercado, em violação direta aos deveres fiduciários inerentes aos cargos que ocupavam e à legislação do mercado de capitais", afirmou a companhia.

A empresa informou ainda que não teve acesso à decisão judicial e reiterou que confia na Justiça e no trabalho das autoridades para que os autores da fraude de resultados sejam responsabilizados.

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AMERICANAS/FRAUDES/EXECUTIVOS/JUSTIÇA/RÉUS
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