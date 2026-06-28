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Justiça suspende venda da participação da Oi na V.tal por R$ 4,5 bi

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 28.06.2026, 21:38:00 Editado em 28.06.2026, 21:47:20
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A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a venda, por R$ 4,5 bilhões, da participação da Oi na V.tal, maior empresa de infraestrutura digital e a primeira rede neutra de fibra óptica fim a fim do mercado brasileiro. A suspensão, determinada em decisões monocráticas na sexta-feira, foi comunicada neste domingo ao mercado pela Oi, que está em recuperação judicial.

A decisão segue os recursos interpostos por credores e investidores que questionaram a homologação da proposta vencedora de compra da V.tal, apresentada por BGC Fibra Participações e fundos e veículos de investimento ligados ao BTG Pactual.

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Com isso, o processo fica temporariamente suspenso. Dona de infraestrutura de fibra óptica utilizada por operadoras e provedores de internet em todo o país, a V.tal é o principal ativo remanescente da Oi em sua reestruturação. Com a venda bilionária travada, aumenta a incerteza sobre a capacidade da Oi de avançar nas etapas centrais para sair da recuperação judicial.

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