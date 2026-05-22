Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Justiça Federal suspende tributação sobre distribuição de dividendos

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 13:11:00 Editado em 22.05.2026, 13:17:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Justiça Federal de São Paulo concedeu uma liminar para suspender a tributação de dividendos distribuídos aos sócios de uma empresa da indústria cenográfica. A decisão afasta a aplicação de trecho da recente lei que colocou fim à isenção sobre a distribuição de lucros após quase 30 anos.

A Lei n.º 15.270/25, que entrou em vigor em janeiro deste ano, passou a determinar que a empresa que pagar aos seus sócios lucros e dividendos em valor superior a R$ 50 mil no mês ou R$ 600 mil ao ano deve reter o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) à alíquota de 10%. A juíza Cristiane Farias Rodrigues dos Santos, da 9.ª Vara Cível Federal de São Paulo, afastou o que este trecho estabelece. Isso, na prática, beneficia os sócios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A magistrada entendeu que o dispositivo aumentou substancialmente a carga tributária, sem respeitar a previsibilidade esperada pelo contribuinte, entendendo que a tributação da distribuição deveria ser gradual. Com isso, entende que há violação aos princípios constitucionais da progressividade, capacidade tributária e da isonomia.

Esse argumento foi utilizado pela empresa Jardim Elétrico Produções no mandado de segurança impetrado. Nele, o contribuinte argumenta que o Imposto de Renda da Pessoa Física deve observar a capacidade econômica do contribuinte e devem ser estruturados os critérios de progressividade, nos moldes do que é estabelecido pelos artigos 145 e 153 da Constituição Federal.

Carlos Eduardo Orsolon, sócio do Demarest Advogados, explica que o IRRF é uma espécie de antecipação do imposto devido pelo beneficiário do pagamento. A legislação "obriga a fonte pagadora de algum rendimento a já aplicar uma retenção do imposto, mas que não é devido pela empresa; esse imposto é devido pelo beneficiário do rendimento", diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse sentido, Ana Lucia Marra, sócia do Sanmahe Advogados, explica que "quando você autoriza a empresa a não reter, você está afastando a tributação do sócio, porque o sócio recebe o valor total". A decisão, com isso, afastou a tributação na fonte (antecipada) do sócio, mas não afastou a tributação total do sócio, explica.

Na prática, isso significa que o sócio ficará com a disponibilidade de 100% dos dividendos para aplicar e fazer render, explica Orsolon. Isso não aconteceria se o sócio recebesse o valor líquido após a retenção feita pela empresa.

Para Mary Elbe Queiroz, sócia do Queiroz Advogados, as rendas já são tributadas na pessoa jurídica com alíquota alta, e mais tributação sobre o mesmo valor na pessoa física vai resultar em confisco, isto é, perda de bens em favor do Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DIVIDENDOS/TRIBUTAÇÃO/JUSTIÇA FEDERAL/SP/SUSPENSÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV