O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) deu à 99Food o prazo de 72 horas para a empresa de entrega de refeições comprovar que retirou de seus contratos com restaurantes as cláusulas que impediam os estabelecimentos de trabalhar com a Keeta, braço internacional da Meituan e estreante no segmento no Brasil.

No fim de setembro, o TJSP considerou ilegais as chamadas "cláusulas de banimento" e determinou a sua remoção imediata dos contratos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar da decisão judicial, a Keeta acusou a concorrente de alteração nos contratos com restaurantes parceiros para substituir cláusulas que baniam expressamente a empresa por uma nova redação que, embora formulada sob aparente neutralidade, produziria o mesmo efeito prático de exclusão da concorrente do mercado. Por seu turno, a 99 disse estar evoluindo seus contratos com restaurantes parceiros para aperfeiçoar as condições de exclusividade parcial já praticadas pela companhia.

No julgamento no TJSP, o relator, desembargador Rômolo Russo, avaliou que as cláusulas direcionadas contra a Keeta ultrapassam uma exclusividade comercial legítima e passam a funcionar como mecanismo direcionado de bloqueio à entrada de um concorrente no mercado. "O princípio constitucional da livre iniciativa, emanado da livre concorrência, garante às empresas a plena liberdade para engendrar as suas estratégias. No entanto, convém fazer entender que as empresas não podem tudo. Podem quase tudo. Podem tudo aquilo que não venha a ferir a lei vigente e o senso normal de funcionamento concorrencial do mercado", disse.

Segundo a Keeta, as mudanças feitas pela 99Food foram identificadas em pelo menos 45 contratos. A empresa usou prints de WhatsApp que mostrariam que donos de restaurantes foram ainda levados a acreditar que, apesar da decisão do TJSP, o contrato anterior e, portanto, o banimento à Keeta, continuaria valendo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, a 99Food deve prestar contas formalmente das medidas de cumprimento determinadas pela Justiça, sob o risco de multa de R$ 100 mil por contrato em descumprimento. Procurada, a 99Food não se manifestou.