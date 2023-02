Juros testam realização de lucros após abertura, antes da ata do Fed e Focus

Denise Abarca (via Agência Estado)

Os juros futuros testam um movimento de realização de lucros na abertura dos negócios deste pós-feriado de carnaval, com as principais taxas em leve alta, após alívio de prêmios na semana passada. O cenário de aversão ao risco no exterior, que pressiona o dólar ante moedas emergentes, estimula a correção, enquanto o mercado também aguarda o destaque da agenda do dia: a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), às 16 Horsa.

A definição de uma trajetória mais firme depende ainda de como virão as medianas de IPCA e Selic no Boletim Focus, previsto para as 14 horas.

Às 13h06, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 12,58%, de 12,52% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2027, em 12,88% de 12,85%.