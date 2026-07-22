Juros têm leve avanço com petróleo e tarifaço segue na mira

Os juros futuros médios e longos registram leve alta na manhã desta quarta-feira, 22, com inclinação da curva, em meio ao avanço de mais de 3% petróleo, além da alta do dólar ante o real e dos rendimentos dos Treasuries longos, refletindo as preocupações com inflação e risco de o Federal Reserve (Fed) ter de elevar os juros.

Por aqui, há receios com a relação entre Estados Unidos e Brasil após o novo tarifaço imposto pelo governo Trump, de 25% aos produtos brasileiros, que entra em vigor nesta quarta. Além disso, o governo brasileiro busca saber se outra tarifa, de 12,5%, será cumulativa ao que já é foi anunciado.

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Às 9h22, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,940%, de 13,927% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 14,450%, de 14,408%, e o para janeiro de 2031 subia a 14,625%, de 14,593% no ajuste de terça-feira, dia 21.